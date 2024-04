DIRECT - Trois fils du chef du Hamas tués dans une frappe israélienne

L'armée américaine annonce tôt ce matin avoir abattu la veille 11 drones des rebelles yéménites Houthis qui avaient plus tôt revendiqué une série d'opérations visant des navires au large du golfe d'Aden. hier, les Houthis avaient affirmé avoir attaqué en matinée, à l'aide de drones et de missiles balistiques, trois navires commerciaux et un navire militaire au large du golfe d'Aden, à la pointe sud du Yémen.

Depuis novembre, les Houthis ont mené des dizaines d'attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, où transite 12% du commerce mondial. Disant d'abord viser des navires liés à Israël, ils ont ensuite élargi leurs cibles aux navires associés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, en représailles aux frappes menées en janvier par Washington et Londres contre leurs positions au Yémen. Les rebelles affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, ravagée par une guerre meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien depuis six mois