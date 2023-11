DIRECT - Trois personnes ont été tuées près de Kherson, la bataille d'Avdïïvka fait rage

Sergueï Mironov, chef d'un parti pro-Kremlin, nie avoir adopté une petite fille ukrainienne de deux ans transférée en Russie.

Plus tôt dans la journée, la BBC et le média d'investigation russe Important Stories ont assuré que Sergueï Mironov, soutien de l'assaut en Ukraine et figure du régime poutinien depuis plus de 20 ans, avait adopté, avec sa femme, une petite fille ukrainienne de deux ans transférée en Russie.

Selon la BBC, la petite fille, prénommée Margarita, faisait partie d'un groupe de 48 enfants envoyés en Russie depuis un foyer de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, après la conquête de cette ville au début de l'offensive russe de février 2022.

Sergueï Mironov, 70 ans, a rapidement qualifié les informations de presse "d'attaque informationnelle" et de "falsification hystérique déclenchée par les services spéciaux ukrainiens et leurs manipulateurs occidentaux".

"Il n'y a qu'un seul but derrière tout cela: discréditer ceux qui adoptent aujourd'hui une position patriotique sans concession", a ajouté sur X (ex-Twitter) cet ancien président de la chambre haute du Parlement russe (2001-2011).

Mironov, qui a côtoyé Vladimir Poutine à la mairie de Saint-Pétersbourg dans les années 1990, a aussi affirmé jeudi que la Russie obtiendrait "une victoire complète" en Ukraine.