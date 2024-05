DIRECT - Trois personnes tuées et 23 blessées dans des frappes russes à Kharkiv

Les autorités russes exercent des représailles de plus en plus dures contre les enfants et les familles opposés à la guerre en Ukraine, selon un rapport d'Amnesty International publié vendredi 31 mai.

Dans cette enquête intitulée "Tes enfants iront à l'orphelinat", Amnesty, s'appuyant sur plusieurs cas, documente la façon dont Moscou instrumentalise les mineurs pour faire pression sur leurs familles, notamment en menaçant de retirer les droits parentaux et en ordonnant des placements en institution.

Le document évoque également l'endoctrinement des enfants à l'école.

