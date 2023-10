DIRECT - Des intenses bombardements dans le nord de la bande de Gaza

"Beaucoup plus (de personnes) vont bientôt mourir" à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à des aides "significatives et continues".

Le ministère de la Santé du mouvement palestinien Hamas qui contrôle Gaza a annoncé vendredi que plus de 7300 personnes, dont plus de 3000 enfants, avaient été tués depuis le début de la campagne de bombardements, déclenchée par Israël après l'attaque inédite du Hamas sur son sol, le 7 octobre.

"Au moment où nous parlons, des gens à Gaza meurent, ils ne meurent pas seulement à cause des bombes et des frappes, beaucoup plus vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé" au petit territoire palestinien depuis le 9 octobre, a déclaré le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, lors d'un point de presse à Jérusalem.

"Les services de base s'effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza", a dit ce responsable, pour qui les convois d'aide entrés à Gaza depuis le 21 octobre sont largement insuffisants.