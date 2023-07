DIRECT - Ukraine : Après une attaque de drones sur Moscou, la Russie dénonce un "acte terroriste" de Kiev

Cinq drones ukrainiens ont été neutralisés mardi matin près de Moscou et dans sa région, a indiqué le ministère russe de la Défense, en soulignant que l'attaque n'avait pas fait de victimes ni de dégâts.

"Ce matin, on a empêché une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste avec cinq drones" visant des sites dans la région de Moscou et à l'extrémité de la capitale russe, a déclaré le ministère dans un communiqué. Quatre drones ont été détruits par la défense antiaérienne près de Moscou et le cinquième a été neutralisé par des "moyens de guerre électronique" dans sa région.