DIRECT - Ukraine : après Washington, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée au Canada

Dans son dernier rapport, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) relève que les forces ukrainiennes continuent leur progression sur le front de Zaporijjia, dans le sud. "Les véhicules blindés ukrainiens opèrent au-delà de la dernière ligne de la couche défensive russe que les forces ukrainiennes de l'ouest de l'oblast de Zaporijjia pénètrent actuellement, bien que ISW ne soit pas encore prêt à évaluer que les forces ukrainiennes ont complètement percé cette couche défensive russe."

Le think thank américain s'appuie sur des images géolocalisées du 21 septembre. Il indique de ne pas être en mesure d'assurer que les Ukrainiens conservent les positions. "Des images géolocalisées publiées le 21 septembre indiquent que des véhicules blindés ukrainiens ont progressé au sud des fossés antichars russes et des obstacles en dents de dragon qui font partie d'une défense à trois niveaux et ont engagé un combat limité immédiatement à l'ouest de Verbove (18 km au sud-est d'Orikhiv), mais on ne sait pas si les forces ukrainiennes conservent ces positions. C'est la première fois que les forces ukrainiennes utilisent des véhicules blindés au-delà de la défense tri-couche russe [...] Les forces russes qui se défendent actuellement dans l'ouest de l'oblast de Zaporizhia n'ont pas été en mesure d'empêcher les forces ukrainiennes de progresser graduellement mais régulièrement depuis la mi-août."

