DIRECT - Ukraine : assiégée par l'armée russe, la ville ukrainienne d'Avdiïvka "risque" de tomber

L'Ukraine aura besoin de 486 milliards de dollars pour son redressement et sa reconstruction après deux ans de guerre provoquée par l'invasion russe, selon une estimation publiée par la Banque mondiale (BM), l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien. La précédente évaluation, publiée en mars 2023, s'élevait à 411 milliards de dollars.

Les dégâts sont concentrés dans les régions de Donetsk, Kharkiv, Lougansk, Zaporijjia, Kherson, toutes situées à proximité de la ligne de front actuelle, et Kiev.

"Dans tout le pays, 10% du parc immobilier a été endommagé ou détruit, prolongeant ainsi le déplacement des Ukrainiens hors de leurs communautés", est-il ajouté.

La destruction du barrage de Kakhovka et de la centrale hydroélectrique en juin 2023, imputée par Kiev à Moscou dont les troupes occupent la zone, "a eu des impacts négatifs importants sur l'environnement et l'agriculture et a exacerbé les difficultés déjà rencontrées par les personnes qui luttent pour accéder au logement, à l'eau, à la nourriture et aux services de santé", ajoute le Banque mondiale.

Cette "analyse approfondie et à jour des pertes et des besoins (...) nous permet de définir correctement les priorités, d'allouer rationnellement les ressources et d'obtenir les résultats escomptés", a commenté le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal dans un communiqué.

Des maisons sous l'eau et polluées par le pétrole dans un quartier inondé de Kherson, en Ukraine, le 10 juin 2023. La destruction du barrage de Kakhovka se transforme rapidement en une catastrophe environnementale à long terme. Elle affecte l'eau potable, l'approvisionnement en nourriture et les écosystèmes qui s'étendent jusqu'à la mer Noire. AP

Ces évaluations ne concernent pas les régions du pays actuellement occupées par les troupes russes, car elles sont inaccessibles.

Selon la Banque mondiale, le chiffre de 486 milliards, estimé sur 10 ans, concerne le logement (17%), suivi des transports (15%), du commerce et de l'industrie (14%), de l'agriculture (12%), de l'énergie (10%), de la protection sociale et des moyens de subsistance (9%), et de la gestion des risques d'explosion (7%).