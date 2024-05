DIRECT - Ukraine: Blinken rassure Kiev sur l'aide militaire, Moscou dit "avancer" dans le nord-est

Le nouveau ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, un économiste sans expérience militaire, a dit mardi vouloir moderniser les forcées armées et atteindre la victoire en Ukraine avec des pertes humaines "minimales".

"L'objectif-clef de l'opération militaire spéciale (en Ukraine) est bien sûr d'atteindre la victoire (...) et cela avec des pertes humaines minimales", a-t-il déclaré, sans préciser quel niveau de pertes serait acceptable et alors que la Russie ne révèle pas le nombre de morts et blessés dans ses rangs.

Le nouveau ministre russe a également déclaré vouloir "optimiser" les dépenses militaires. "Le premier (objectif), c'est d'assurer l'intégration de l'économie des forces armées à l'ensemble de l'économie du pays. Ce n'est pas simple et suppose une optimisation des dépenses (...) Ce qui ne veut pas dire leur baisse", a-t-il dit.

S'exprimant devant la chambre haute du Parlement, il a ajouté que son deuxième objectif était de rendre "l'économie militaire ouverte au maximum aux innovations", notamment "aux technologies numériques".