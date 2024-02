DIRECT - Ukraine : des explosions entendues dans plusieurs régions dont Kiev

Interrogé par un journaliste pour savoir quel président serait meilleur pour la Russie, le président russe, Vladimir Poutine, a répondu : "Biden, c'est une personne plus expérimentée. Il est prévisible, c'est un politicien à l'ancienne".

Il s'est pour autant refusé de commenter les débats aux États-Unis sur l'âge de de son homologue américain. "Lorsque j'ai rencontré M. Biden en Suisse, c'était il y a trois ans il est vrai, on parlait déjà de son incapacité, mais je n'ai rien vu de tel. Ce que nous devons examiner, c'est la position politique et la position de l'administration (américaine) actuelle est extrêmement néfaste et erronée." Moscou "travaillera avec n'importe quel dirigeant américain en qui le peuple américain aura confiance", a-t-il encore affirmé.

Donald Trump a réagi à ces propos lors d'un meeting en Caroline du Sud. Il les a qualifiés "de grand compliment [...] Je m'entendais bien avec lui, mais il ne veut pas de moi, il veut Biden."