DIRECT - Ukraine : Des frappes russes dans l'ouest font au moins trois morts

La Banque centrale russe (BCR) a relevé son taux directeur de 8,5% à 12%, pour contrer la chute du rouble et freiner l'inflation. La monnaie russe est au plus bas par rapport à l'euro et au dollar depuis mars 2022.

"Cette décision a été prise afin de limiter les risques pesant sur la stabilité des prix", a justifié la BCR dans un communiqué, à l'issue d'une réunion d'urgence de sa direction. Face à "la pression inflationniste (qui) continue d'augmenter" (4,4% au 7 août sur un an), la BCR considère nécessaire le relèvement de son taux directeur de 3,5 points de base afin de viser "un retour de l'inflation à 4% en 2024 et sa stabilisation proche de 4% dans le futur."

Elle a également affirmé se réserver le droit de prendre "de nouvelles décisions" dans les prochaines semaines "en tenant compte de la dynamique de l'inflation réelle" et de "la réaction des marchés financiers."

Selon les chiffres de l'agence Bloomberg, le rouble s'est affaibli depuis le début de l'année de plus de 25% par rapport au dollar et à l'euro. À la Bourse de Moscou, rassurée par l'annonce de la BCR, il fallait débourser 97,2 roubles pour obtenir un dollar et 106,1 roubles pour un euro à 10H51 locales.

