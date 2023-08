Direct Ukraine : des stocks de céréales dans le Danube touchés par des frappes aériennes russes

La Roumanie a vivement condamné mercredi les nouvelles attaques russes contre les infrastructures portuaires du Danube, cruciales pour l'acheminement des céréales ukrainiennes, après plusieurs frappes aux portes de ce pays de l'Otan ces dernières semaines.

"Je condamne fermement les attaques russes répétées contre des innocents et des infrastructures civiles, y compris contre des silos à grains dans les ports ukrainiens de Reni et d'Izmaïl", a réagi sur X (ex-Twitter) la ministre des Affaires étrangères roumaine Luminita Odobescu. "A travers ces violations flagrantes du droit international, la Russie continue de mettre en danger la sécurité alimentaire et de la navigation en mer Noire".