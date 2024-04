05h23

DIRECT - Ukraine : Kiev dit avoir détruit une vingtaine de drones dans la nuit

Les combats se poursuivent sur le territoire ukrainien. L'armée de Kiev aurait détruit vingt drones russes dans la nuit de lundi à mardi.

La centrale de Zaporijjia est un fois de plus au coeur du conflit, après que des bombardements ont eu lieu dans la région, faisant six morts. Des drones kamikazes se sont également écrasés sur le terrain de la centrale sans qu'on sache l'origine des engins : l'Ukraine et la Russie se rejettent la responsabilité.