Direct démarré le 18 septembre 2023 à 05H25

Direct-Ukraine : Kiev revendique des avancées face aux troupes russes

L'Ukraine revendique la libération de 7 km2 en une semaine dans l'Est et le Sud occupés par l'armée russe. De son côté, la Russie affirme avoir abattu plusieurs drones ukrainiens en Crimée annexée, dans la région de Moscou ainsi que celles de Belgorod et Voronej. Les horaires sont affichés en temps universel.