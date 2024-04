DIRECT - Ukraine : Kiev s'attend à une détérioration sur le front pour la mi-mai

La Russie a revendiqué lundi la prise d'un village situé au sud-ouest de la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, une nouvelle avancée de son armée face à des troupes ukrainiennes en difficulté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué avoir "libéré" Novomykhaïlivka, à une trentaine de kilomètres de Donetsk et non loin de Vougledar, localité à la jonction des fronts Sud et Est que la Russie tente de conquérir depuis deux ans. Les forces russes revendiquent régulièrement la prise de villages et sont à l'initiative, l'armée ukrainienne faisant face à une pénurie de munitions et de nouvelles recrues.