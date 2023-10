Direct commencé le 23 octobre à 12H45 TU

DIRECT - Ukraine : la bataille fait rage dans l'est autour de la ville d'Avdiivka

En ce 607e jour de guerre, les forces russes tentent de récupérer la ville d'Avdiivka et celle de Maryinka. L'armée ukrainienne, basée à Kherson, a traversé le Dniepr dont elle contrôle la rive ouest. Hier soir, six personnes sont mortes dans les frappes russes qui ont touché un centre de tris postal dans la région de Kharkiv, bombardée quasi quotidiennement. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est en Iran pour une réunion avec ses homologues de la région et discuter de pourparlers de paix entre Erevan et Bakou.