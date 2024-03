05h12

DIRECT - Ukraine : la France va livrer "des centaines" de blindés et de missiles

Kiev, qui fait toujours face à une pénurie d'armes et de munitions, devrait bientôt recevoir de la part de la France une livraison de plusieurs centaines de missiles et de blindés anciens mais fonctionnels.

Au delà de ce matériel, qui fait partie d'un nouveau train d'aide à l'Ukraine, Paris enjoint à l'industrie de défense française de produire davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de son armée et assurer dans la durée son soutien à l'Ukraine.