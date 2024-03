DIRECT - Ukraine : "La guerre n'est plus un concept du passé" avertit Donald Tusk

"Cela semble dévastateur, surtout pour la jeune génération, mais nous devons nous habituer au fait qu'une nouvelle ère a commencé : l'ère de l'avant-guerre" a avertit le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'un entretien accordé à la presse européenne. "Je n'exagère pas", a ajouté M.Tusk, ajoutant que l'Europe n'avait pas connu une telle situation depuis 1945 et la fin de la seconde guerre mondiale.

"Je ne veux effrayer personne mais la guerre n'est plus un concept du passé. Elle est une réalité et elle a commencé il y a plus de deux ans" a-t-il insisté. "Si l’Ukraine perd, personne en Europe ne pourra se sentir en sécurité".