DIRECT - Ukraine : la guerre se joue aussi sur le front juridique

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) estime que l'économie russe sera en croissance de 1,5% cette année alors qu'une précédente prévision anticipait une contraction d'ampleur équivalente. Le pays s'est montré plus résilient qu'anticipé aux sanctions occidentales.

Les revenus de Moscou ont été soutenus, plus qu'anticipé, "par la hausse des prix du pétrole et par la capacité de la Russie à compenser l'impact du plafond (du prix du baril imposé par les Occidentaux, ndlr) en exportant vers de nouveaux marchés", en majorité en Chine et en Inde, indique la Berd en marge d'un rapport de prévisions. "Lors de nos dernières prévisions, nous nous attendions à ce que les sanctions – en particulier le plafonnement des prix du pétrole – soient plus efficaces pour limiter l’activité de la Russie", poursuit l'institution dans une déclaration.