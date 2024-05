DIRECT - UKraine : la région de Zaporijjia sous le feu des frappes russes

Les régions de Kherson et de Zaporijjia, au sud et à l'est du pays, ont subi cette nuit de nombreux bombardements.

Selon le journal Le Monde, qui cite les administrations militaires régionales, « les troupes russes ont bombardé des zones résidentielles » faisant un blessé et ont également infligé des dégâts à « des infrastructures portuaires et un gazoduc » dans la région de Kherson.

Autour de Zaporijjia, l'armée ukrainienne parle de « 144 attaques de drones », onze missiles tirés à l’aide de lance-roquettes multiples (MLRS) et 193 tirs d’artillerie. Ces frappes nourries n'auraient cependant pas fait de victimes.