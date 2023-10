DIRECT-Ukraine : la Russie ne siègera pas au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Le président russe Vladimir Poutine et le chef du gouvernement de transition malien Assimi Goïta ont discuté par téléphone du renforcement de leur coopération sur la sécurité et l'antiterrorisme.

Le président Vladimir Poutine et le président de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goïta, en marge du sommet Russie Afrique à Saint-Ptersbourg le 27 juillet 2023. © Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP

La gouvernement provisoire malien a poussé vers la sortie la force antidjihadiste française en 2022 et la mission de l'ONU l'année suivante, préférant se tourner, politiquement et militairement, vers la Russie.

Vladimir Poutine et Assimi Goïta "ont confirmé leur volonté mutuelle de renforcer leurs liens commerciaux et économiques et de coopérer sur les questions de sécurité et d'antiterrorisme", selon le communiqué russe.

Assimi Goïta a exprimé "sa gratitude pour l'aide multiforme de la Russie", a précisé le Kremlin, ajoutant que l'appel avait eu lieu à l'initiative de la partie malienne.