DIRECT - Ukraine : l'aide américaine va-t-elle se poursuivre ?

Les troupes ukrainiennes pourraient bientôt être à court de munitions et d'équipements si les élus trumpistes, qui pèsent de tout leur poids sur les négociations budgétaires, réussissent à couper le financement américain à Kiev, préviennent des experts. Si cette aide venait à être suspendue, "ce serait dévastateur pour les Ukrainiens", prévient Mark Cancian, un conseiller au cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies à Washington.

"Les troupes ukrainiennes seraient affaiblies et pourraient même éventuellement s'effondrer", estime-t-il, bien qu'il juge possible "qu'elles continuent d'être en capacité de rester sur la défensive". Les États-Unis ont fourni à Kiev un large éventail d'armes, allant de munitions classiques à des systèmes sophistiqués de défense antiaérienne ou de déminage, afin de l'aider à mener sa contre-offensive face aux troupes russes.

Une suspension totale de l'aide, ce qui selon la Maison Blanche n'arrivera pas, n'aurait pas un impact immédiat, étant donné que des lots d'aide déjà approuvés sont encore en cours d'acheminement. "Il faudrait sûrement attendre plusieurs semaines avant de voir des effets sur le champ de bataille", estime l'expert, et Moscou pourrait ne pas être en mesure de capitaliser sur cet affaiblissement, "les Russes (étant) assez épuisés à ce stade".