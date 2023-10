Direct - Ukraine : l'armée de l'air ukrainienne a abattu 24 drones russes dans la nuit

Les forces ukrainiennes ont fait des progrès dans leur avancée vers le sud dans le cadre d'une contre-offensive épuisante visant à reconquérir les zones saisies par la Russie lors de son invasion de son voisin il y a 19 mois, ont déclaré des responsables militaires.

Les responsables ukrainiens ont également déclaré que les forces de Kiev résistaient aux tentatives russes visant à annuler les progrès réalisés par Kiev sur le front oriental depuis le lancement de la contre-offensive en juin.

Le ministère russe de la Défense a fait état d'un certain succès de ses troupes sur le front de l'Est. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur le champ de bataille.

Le groupe de forces du sud de l'Ukraine a souligné ses avancées alors que Kiev poursuit sa progression vers la mer d'Azov pour diviser le territoire occupé par la Russie au sud et à l'est.

"Nous avons eu un succès partiel à l'ouest de Robotyne", a déclaré à la télévision nationale un porte-parole du groupe sudiste, Oleksandr Shtupun, soulignant que les troupes ukrainiennes "continuent de renforcer les positions qu'elles occupent".

"Dans certaines zones, nous avançons de 100 à 600 mètres."

La progression vers le sud a été plus lente que celle enregistrée il y a un an dans le nord-est. Mais les troupes ukrainiennes ont capturé une série de villages et les responsables affirment qu'ils se préparent autour de Robotyne et d'autres villages à de nouvelles avancées.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes, dans son rapport du soir, a déclaré que ses forces avaient repoussé les attaques russes près de Robotyne et de Verbove.

Le président Volodymyr Zelensky rejette les critiques selon lesquelles la contre-offensive ne produit pas les résultats escomptés et rejette toute idée selon laquelle elle serait entravée par des erreurs stratégiques.

Le rapport de l'état-major indique également que les forces russes n'ont pas réussi à reprendre du terrain près d'Andriivka, un village de l'est repris par les forces ukrainiennes le mois dernier.

La campagne ukrainienne dans l'est s'est concentrée sur la prise de villages pour faciliter la reconquête de la ville dévastée de Bakhmut, saisie par les forces russes en mai après des mois de combats.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient frappé des positions ukrainiennes proches d'Andriivka et d'un village voisin.

Il a également indiqué avoir abattu 31 drones lancés par Kiev dans la nuit au-dessus de trois régions du sud de la Russie, sans faire état de victimes ni de dégâts.

Une source de sécurité ukrainienne a déclaré plus tôt que les forces de Kiev avaient mené une attaque de drones sur la région de Belgorod, dans l'ouest de la Russie, et touché un complexe de défense aérienne S-400 et son radar.