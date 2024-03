DIRECT - Ukraine : l'avancée russe "stoppée", la situation "bien meilleure" sur le front, selon Zelensky

L'Ukraine salue l'Oscar reçu pour le documentaire "20 jours à Marioupol". Le film relate le siège de cette ville ukrainienne par l'armée russe au printemps 2022. Un succès "important" pour raconter "les crimes de la Russie" dans un moment d'incertitude sur l'aide américaine à Kiev, a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, sur le réseau social X. "Le premier Oscar de l'histoire. Et à quel point il est important en ce moment" (...) "Le monde a vu la vérité sur les crimes de la Russie. La justice gagne", a-t-il ajouté.

Le film qui a remporté dimanche l'Oscar du meilleur documentaire a été produit par des journalistes ukrainiens --Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka et Vasilisa Stepanenko-- travaillant pour l'agence Associated Press. Ces dernières semaines, il avait déjà obtenu une série de récompenses internationales dont le Pulitzer et le Bafta, équivalent des Césars britanniques.