DIRECT - Ukraine, le G7 promet un soutien "ferme" à Kiev

Un an après la libération de la ville méridionale de Kherson, les quelque mille kilomètres du front n'ont guère bougé, malgré une grande contre-offensive ukrainienne et de multiples attaques russes.

Depuis la libération de Kherson le 11 novembre 2022, c'est le fleuve Dniepr qui dans le sud sépare les belligérants. Sur la rive droite, on trouve les forces ukrainiennes et sur la gauche l'occupant russe. Et chaque camp pilonne l'autre inlassablement.

Après 15 mois de bataille, Bakhmout n'est plus qu'un champ de ruines et le bilan humain se compte probablement en dizaines de milliers de morts, notamment un grand nombre de repris de justice recrutés par le groupe paramilitaire Wagner en échange d'une amnistie.