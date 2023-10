Direct démarré le 8 octobre 2023 à 7h00

DIRECT - Ukraine : "Le Kremlin exploite et exploitera les attaques du Hamas en Israël (...)", selon un think thank américain

Selon l'analyse de l’Institute for The Study of War (ISW), un think thank américain, "le Kremlin exploite déjà et continuera probablement à exploiter les attaques du Hamas en Israël pour faire avancer plusieurs opérations d’information destinées à réduire le soutien et l’attention des États-Unis et de l’Occident à l’Ukraine".

