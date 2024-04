DIRECT - Ukraine : l'Ukraine suspendue au vote du Congrès américain

La Chambre américaine des représentants doit voter aujourd'hui sur un grand plan d'aide pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords.

Les parlementaires se prononceront à partir de 17H00 GMT sur cette gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars, réclamée depuis des mois par le président Joe Biden.

Après des mois de tergiversations et d'appels pressants de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fini par apporter son soutien à une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui a plus que jamais besoin de cette aide militaire et économique.

Selon Bill Burns, le chef des services de renseignement américain (CIA), sans assistance, l'Ukraine pourrait perdre la guerre dès la fin de l'année 2024.