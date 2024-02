DIRECT - Ukraine : Paris et Kiev vont signer un accord de sécurité

"Nous voyons déjà l'impact du fait que les États-Unis n'aient pas été capables de prendre une décision, a déclaré secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), Jens Stoltenberg, interrogé sur le manque de munitions des forces ukrainiennes, à son arrivée au siège de l'Alliance à Bruxelles. Mais je m'attends à ce que les États-Unis prennent une décision et que le Congrès (...) se mette d'accord pour aider l'Ukraine."

L'Ukraine manque de munitions dans sa guerre contre la Russie et ne cesse de réclamer une accélération des livraisons promises par ses alliés occidentaux.

Mais une aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Taïwan et Israël, promise par les États-Unis depuis des mois, est toujours bloquée au Congrès en raison d'un veto d'élus républicains trumpistes.

Le Sénat a validé cette nouvelle enveloppe mais son adoption finale dépend des partisans de l'ancien président républicain à la Chambre des représentants, qui refusent en l'état d'examiner le texte.

"Si nous laissons le président (russe Vladimir) Poutine gagner, ce sera non seulement mauvais pour les Ukrainiens, une tragédie pour les Ukrainiens, mais ce sera aussi dangereux pour nous. Cela rendra le monde encore plus dangereux et cela nous rendra plus vulnérable", a assuré M. Stoltenberg.