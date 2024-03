DIRECT - Ukraine : selon Donald Tusk, "la guerre n'est plus un concept du passé"

Des bombardements russes ont tué au moins deux personnes et fait un blessé dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, indiquent les autorités ukrainiennes, qui affirment avoir détruit neuf drones ennemis pendant la nuit. La localité de Krasnohorivka, située tout près du front, a été sous "le feu ennemi pendant la nuit et la matinée", déclare le gouverneur régional, Vadym Filachkine, sur Telegram.

Ces tirs ont tué une femme de 70 ans et un homme de 73 ans, et blessé un autre, a-t-il indiqué, en appelant les derniers civils présents à fuir la ville. Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-sud), un homme de 36 ans blessé la veille dans une frappe est mort à l'hôpital et un autre est toujours hospitalisé, a indiqué le responsable régional Serhiy Lyssak.