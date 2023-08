DIRECT-Ukraine : un centre de transfusion sanguine touché par une bombe russe

Un pétrolier russe a été touché par des drones ukrainiens dans le détroit de Kertch, interrompant brièvement le trafic sur le pont stratégique reliant la Crimée à la Russie, ont indiqué samedi des médias russes, dans un contexte de tensions croissantes en mer Noire.

Le navire a été endommagé et deux remorqueurs sont arrivés sur les lieux, a indiqué l'agence russe d'Etat TASS, citant le Centre de secours en mer.

Selon le Moscow Times, il s'agit du chimiquier SIG, qui fait l'objet de sanctions américaines pour avoir fourni du carburant aux forces russes venues en aide au régime de Bachar al-Assad pendant la guerre en Syrie.

La flotte russe de la mer Noire, dont la principale base est à Sébastopol, en Crimée, a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine en février 2022 mais les attaques se sont multipliées ces dernières semaines.

Mardi, la Russie a ainsi affirmé avoir déjoué une frappe de trois drones navals ukrainiens contre des patrouilleurs à 340 kilomètres au sud-ouest de Sébastopol. Une opération similaire avait eu lieu une semaine plus tôt.

"Que se passe-t-il en mer Noire ? Les drones sont en train de modifier les règles du jeu", a commenté vendredi sur X (ex-Twitter) un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podolyak, ajoutant qu'ils permettaient de "détruire la valeur de la flotte russe".

