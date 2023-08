Direct - Ukraine : une frappe russe contre un immeuble fait au moins sept morts

Les secouristes ont repris à l'aube la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel où au moins sept personnes ont été tuées la veille par deux missiles russes à Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine, région où l'armée russe affirme par ailleurs gagner du terrain ces derniers jours.

Les secours se sont activés autour de l'immeuble de cinq étages fortement endommagé, évacuant des blessés au milieu des gravats et faisant descendre des habitants coincés chez eux à l'aide d'une grande échelle.

"Sept personnes sont mortes. Soixante-sept ont été blessées", a annoncé sur Telegram Pavlo Kyrylenko, chef de l'administration militaire de Donetsk, revoyant à la baisse un précédent bilan de huit morts qu'il avait donné lundi soir.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, a confirmé ce bilan de sept morts et 67 blessés, précisant que 29 policiers, sept secouristes et deux enfants figurent parmi ces derniers. Les opérations de secours, interrompues durant la nuit à cause du risque de nouveaux bombardements, ont repris mardi à l'aube, a-t-il précisé.