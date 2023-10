Direct-UKRAINE : Zelensky exprime sa solidarité à Israël

Le secrétaire d'État américain ne croit pas que l'attaque du Hamas contre Israël soit une tentative de détourner l'attention des Occidentaux du conflit en Ukraine. Il a rajouté que les motivations de l'organisation terroriste ne sont pas claires.

Le président Joe Biden arrive avec le secrétaire d'État Antony Blinken pour une conférence de presse à la Maison Blanche après l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023. © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

"Nous avons travaillé activement pour essayer d'aider Israël et l'Arabie Saoudite à normaliser leurs relations, ainsi qu'Israël à élargir ses relations avec de nombreux autres pays de la région et au-delà... cela changerait vraiment les perspectives de l'ensemble de la région dans le futur." a-t-il dit dans un entretien pour la chaîne américaine CBS le 8 octobre. "Qui est opposé à tout ça ? Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran. Ca veut tout dire."

L'"Institute for the Study of War" américain a suggéré que la Russie chercherait à exploiter l'attaque du Hamas pour détourner l'aide occidentale de l'Ukraine.