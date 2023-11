Direct démarré à 6h (TU.)

DIRECT - Ukraine : Zelensky rejette l'idée d'élection présidentielle en 2024

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'idée d'organiser une éventuelle élection présidentielle en 2024. "Ce n'est pas le moment pour des élections" en Ukraine, a-t-il affirmé. "Nous devons décider que l'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections", a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne.