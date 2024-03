DIRECT - Un cessez-le-feu "difficile" à obtenir avant le ramadan, selon Joe Biden

Dans son discours sur l'état de l'Union jeudi, le président américain, Joe Biden, a ordonné à l'armée de construire un port temporaire à Gaza afin d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans l'enclave.

Les États-Unis vont "établir une jetée temporaire au large qui permettra aux navires de marchandises de transférer à de plus petits bateaux des cargaisons pour les transporter et les décharger le long d'une chaussée temporaire afin d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. "Il faudra plus de 1.000 soldats américains" pour installer ce port et "jusqu'à 60 jours pour déployer et construire la chaussée et la jetée."

Il "pourrait fournir plus de deux millions de repas par jour aux citoyens de Gaza", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain à Gaza" dans le cadre de cette opération, pour laquelle Washington "travaillera avec des partenaires régionaux".