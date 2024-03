DIRECT - un entrepôt de l'Unrwa frappé par l'armée israélienne à Rafah

Le projet de construire un port pour acheminer une aide humanitaire à la population de Gaza constitue "un signe d'impuissance et de faiblesse de la part de la communauté internationale", dénonce la cheffe d'Amnesty International (AI).

Plus de cinq mois après le début du conflit entre le mouvement palestiniens Hamas et Israël, les quelque 2,4 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza sont confrontés à une crise humanitaire dramatique.

Devant les difficultés énormes pour acheminer l'aide par voie terrestre, la communauté internationale, essentiellement les États-Unis, ont maintenant recours à des opérations de largage aérien et à l'envoi d'aide par un couloir maritime à partir de Chypre.

"Le largage aérien, la construction d'un port, sont des signes d'impuissance et de faiblesse de la part de la communauté internationale", a déclaré la secrétaire générale d'AI, Agnès Callamard, lors d'une conférence de presse à Madrid.

"La communauté internationale doit être prête à demander des comptes à Israël", a-t-elle affirmé à propos des problèmes pour acheminer l'aide par la route en utilisant les points de passage entre Irsaël et la bande de Gaza.

"Nous n'utilisons pas le bâton qui fera cesser ces violations", a poursuivi Agnès Callamard, qui parlait en anglais.

"Dans le même temps, nous continuons de transférer des armes" à Israël, a-t-elle ajouté. "C'est vraiment inacceptable".

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annoncé devant le Congrès sa décision d'établir un port temporaire à Gaza pour accélérer les livraisons d'aide, le Pentagone ayant précisé que cela pourrait prendre jusqu'à 60 jours.

Agnès Callamard a fait part de son "énorme préoccupation" à ce sujet, car "l'investissement proposé pour construire un port et transporter une aide humanitaire par la mer semble indiquer que la communauté internationale (..) s'attend à ce que la situation dure". "Pourquoi faites-vous un investissement qui va prendre deux mois?" demande-t-elle. "C'est extrêmement préoccupant", souligne-t-elle, rappelant que "plus de 30.000 personnes sont mortes" depuis le début du conflit le 7 octobre, selon le bilan fourni par le ministère de la Santé du Hamas.