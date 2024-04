DIRECT : un général américain se rend en Israël sur fond de menace iranienne

Plus de 250 organisations humanitaires ou de défense des droits de l'Homme ont rejoint une lettre ouverte appelant à cesser "immédiatement" tout transfert d'armes "à Israël et aux groupes armés palestiniens", ont-elles fait savoir jeudi.

"Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et appelons tous les Etats à cesser le transfert des armes qui peuvent être utilisées pour commettre des violations du droit humanitaire international et des droits de l'Homme", plaident les organisations.

"Le Conseil de sécurité des Nations unies doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix mondiale et la sécurité en adoptant des mesures pour arrêter le transfert d'armes aux gouvernement d’Israël et aux groupes armées palestiniens", conclut la lettre ouverte.

Cette lettre ouverte a été lancée en janvier 2024 par 16 organisations et compte désormais plus de 250 signatures comme celles d'Amnesty International, Save the children, Oxfam, Médecins du Monde, Caritas international et un certain nombres d'ONG confessionnelles ou féministes.

"Le bombardement et le siège par Israël privent la population civile des éléments essentiels à sa survie et rendent Gaza inhabitable", écrivent les organisations, décrivant "une crise humanitaire d'une gravité et d'une échelle sans précédent".

"Les prises d'otages et les attaques aveugles" des groupes palestiniens armés "constituent des violations du droit humanitaire international et doivent cesser immédiatement", poursuit le courrier, rappelant le bilan des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre, les tirs de roquettes sur la population d'Israël et la détention de quelques 130 otages à Gaza.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris note jeudi de la promesse d'Israël d'ouvrir plus de points de passage pour l'aide humanitaire à Gaza, tout en appelant à faire "plus" face à la menace d'une "famine imminente".

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, entraînant la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne. Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 33.545 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Les progrès en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se font attendre malgré les efforts de médiations.