"Malheureusement, une autre personne décédée a été retrouvée lors des opérations de sauvetage, un homme né en 1955", annonce sur Telegram le maire de la ville de Khmelnitskiï (ouest).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déploré hier la mort de "quatre personnes" et fait état de "45 blessés" dans les bombardements russes, qui ont tué une personne à Kryvyï Rig (centre), une Kharkiv (nord-est) et désormais trois à Khmelnitskiï après la découverte de ce nouveau corps. L'armée ukrainienne avait affirmé hier avoir abattu 18 des 51 missiles tirés par les Russes vers des "infrastructures importantes" ou des bâtiments industriels et militaires, assurant qu'il s'agissait d'un "bon résultat" tout en reconnaissant souhaiter avoir un "meilleur ratio".