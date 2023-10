DIRECT : un troisième convoi d'aide est entré dans la bande de Gaza

L'armée israélienne, qui se prépare depuis le début du conflit à lancer une offensive terrestre pour "anéantir" le Hamas, a intensifié dimanche ses frappes contre l'enclave. Selon un porte-parole, "des dizaines" de combattants du Hamas ont été tués.

Le ministère de la Santé du Hamas, a déclaré que les raids les plus meurtriers ont eu lieu à Deir al-Balah, où 80 personnes dont des femmes et des enfants ont péri et plusieurs immeubles ont été détruits. Des raids ont également visé Khan Younès et Rafah (sud).

Les Palestiniens recherchent des survivants après le bombardement israélien de la bande de Gaza à Deir Al-Balah, le dimanche 22 octobre 2023. @AP Photo/Hatem Moussa.

Alors qu'un second convoi de camions est entré dimanche dans le territoire dirigé par le Hamas depuis l'Egypte, le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien ont "affirmé qu'il y aurait dorénavant un flux continu dans Gaza de cette assistance cruciale", lors d'une conversation téléphonique, selon un communiqué de la présidence américaine.