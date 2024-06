Direct - Une centrale électrique ukrainienne endommagée lors d'une attaque russe massive

Dix enfants ukrainiens et leurs familles vivant dans les territoires occupés par la Russie ont été ramenés en zone contrôlée par l'Ukraine, a annoncé jeudi l'un des ses responsables pour les droits humains.

Depuis son invasion de l'Ukraine, Moscou a conquis partiellement certaines régions dans le Sud et l'Est du pays où, selon Kiev, une "russification" forcée des enfants est en cours via l'étude obligatoire de la langue, de la culture et d'une interprétation pro-Kremlin de l'histoire russe.

"L'Ukraine a réussi à faire revenir 10 enfants ukrainiens! Les enfants et leurs familles vivaient dans les territoires temporairement occupés, dans les régions de Donetsk, Kherson et Zaporijjia", a expliqué Dmytro Loubinets, commissaire aux droits humains pour le Parlement ukrainien.

"Ils se trouvent désormais sur le territoire contrôlé par l'Ukraine", a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur son compte X. Une photo d'enfants aux visages floutés accompagnait le communiqué.