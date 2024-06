DIRECT - une enquête de médias internationaux confirme des tirs israéliens sur le bureau de l'AFP

Ancien agent de la sécurité intérieure israélienne devenu une figure du mouvement de contestation du gouvernement de Benjamin Netanyahu, Gonen Ben Itzhak estime dans un entretien à l'AFP que le Premier ministre "détruit" le pays.

Dans son ancienne vie, il a été espion du Shin Bet, la puissante agence du renseignement intérieur israélien. Désormais, Gonen Ben Itzhak dénonce la politique du Premier ministre israélien.

"Netanyahu représente vraiment le plus grand danger pour Israël et croyez-moi, j'ai arrêté certains des plus grands terroristes pendant la deuxième Intifada (soulèvement palestinien)", confie M. Ben Itzhak, 53 ans, en recevant l'AFP à son domicile de Modiin.

"Je sais ce qu'est un terroriste. Je pense que Netanyahu entraîne Israël vers la destruction", insiste celui qui par le passé a travaillé avec l'un des fils d'un fondateur du Hamas, devenu informateur du Shin Bet, pour empêcher des attaques en Cisjordanie occupée.

Il a aussi participé à l'arrestation de Marwan Barghouthi, ancien haut cadre du parti palestinien Fatah condamné à la perpétuité pour meurtres, considéré comme une des personnalités politiques les plus populaires dans les Territoires palestiniens.

Aujourd'hui, Gonen Ben Itzhak bat le pavé contre le sixième mandat de M. Netanyahu.

Le retard dans la livraison d'armes à Israël par les Etats-Unis, alliés historiques du pays, est l'une des raisons qui l'ont conforté dans son idée que le Premier ministre doit quitter le pouvoir.

"Le président américain Joe Biden est le plus grand partisan d'Israël (...) et Netanyahu lui a craché au visage", affirme-t-il sans détour. "Il détruit des relations très importantes avec les Etats-Unis", accuse l'ancien militaire.

Depuis des mois, Benjamin Netanyahu est contesté dans la rue pour sa conduite de la guerre à Gaza, et des dizaines de personnes se rassemblent régulièrement pour exiger des élections anticipées et le retour des otages retenus dans le territoire palestinien.

Gonen Ben Itzhak, qui a rejoint la sécurité intérieure dans les années 1990 après l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, est devenu une figure de proue des manifestations anti-Netanyahu. Il a été à la tête des cortèges des rassemblements anti-corruption visant le Premier ministre, inculpé dans plusieurs affaires.

M. Netanyahu a nié à plusieurs reprises les allégations de corruption et a réitéré lundi sa détermination à éliminer le Hamas, le mouvement islamiste qui a lancé le 7 octobre une attaque sanglante contre Israël, déclenchant la guerre en cours à Gaza.

"Nous ne mettrons pas fin à la guerre (à Gaza) tant que nous n'aurons pas éliminé le Hamas et tant que nous n'aurons pas ramené les habitants du sud et du nord chez eux en toute sécurité", a affirmé M. Netanyahu au Parlement.