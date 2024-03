DIRECT - Une experte de l'ONU affirme qu'il "existe des motifs raisonnables" de croire qu'Israël a commis des "actes de génocide" dans le cadre de la guerre à Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mardi que sept personnes sont mortes, noyées en mer dans le nord de la bande de Gaza en tentant de récupérer de l'aide parachutée par avion à la population du territoire dévasté par la guerre.

Six personnes sont décédées lundi, une septième autre est morte ce matin des suites de ses blessures, selon la même source.

Un avion largue de l'aide humanitaire au-dessus du nord de la bande de Gaza, le lundi 25 mars 2024. @AP Photo/Fatima Shbair

Un résident de Gaza confiait à Reuters "qu'en ce qui concerne l'aide, l'une des plus grandes erreurs est qu'elle soit jetée dans des endroits dangereux, comme la mer, car cela conduit à la noyade ceux qui vont la chercher. Notre problème est simple, ils peuvent le faire via les passages (terrestres) pour atteindre tous ces pauvres gens. Ils peuvent également procéder à des largages aériens dans des zones larges et vastes, et laisser la police contrôler l'aide et la livrer à la population."