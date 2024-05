DIRECT - Une nouvelle attaque russe "massive" contre les infrastructures ukrainiennes dénoncée par Kiev

"L'ennemi ne renonce pas à ses plans visant à priver les Ukrainiens de lumière. Une nouvelle attaque massive contre notre industrie énergétique !" écrit sur Telegram le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko. Ces attaques ont visé des installations de production et de transmission d'électricité das les régions de Poltava (est), Kirovograd (centre), Zaporijjia (sud), Lviv, Ivano-Frankivsk et Vinnytsia (ouest), a-t-il précisé.

Les différentes autorités locales ont fait état d'au moins six blessés dans le courant de la nuit : un dans la région de Dnipropetrovsk (sud), un celle de Kirovograd (centre), deux à Brovary, près de Kiev, et au moins deux autres dans la capitale. La compagnie DTEK, le plus gros investisseur privé dans le secteur énergétique en Ukraine, trois centrales thermiques ont été "sérieusement endommagées". Elle précise que ses installations avaient été bombardées environ 180 fois depuis le début de la guerre en février 2022, dont cinq fois au cours des six dernières semaines.