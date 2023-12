DIRECT - Une nouvelle tranche d'aide européenne de 1,5 milliard d'euros devra être versée à l'Ukraine

"Je suis convaincu que donner à l'Ukraine 50 milliards d'euros du budget de l'UE pendant cinq ans, alors qu'il n'y a pas d'argent pour cela, et en contractant un emprunt, c'est une mauvaise décision" a déclaré lors d'un point presse après son discours annuel le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Viktor Orban, ce 21 décembre 2023 à Budapest.

Le Premier ministre hongrois insiste sur le fait que ces fonds ne doivent pas être prélevés sur le budget européen. "Ils ont la possibilité - si nous ne sommes pas d'accord sur ce point - de résoudre ce problème en dehors du budget, mais cela ne peut pas se faire sans l'approbation de la Hongrie. Les 26 membres peuvent résoudre ce problème avec un prêt commun hors budget. Si c'est le cas, nous y réfléchirons."

Viktor Orban propose plutôt "un partenariat stratégique, qui pourrait être immédiat, bref, composé des éléments les plus importants pour les Ukrainiens, et les soutenir de cette façon, et non par une adhésion qui ressemble à un beau geste politique mais qui en réalité n'aide pas du tout les Ukrainiens."

Cette solution, affirme le Premier ministre, est beaucoup plus efficace qu'une promesse d'adhesion "dont nous savons tous qu’elle ne se produira pas avant de très, très, très longues années..."