DIRECT - Une offensive israélienne sur Rafah "pourrait conduire à un bain de sang" selon le chef de l'OMS

Les restes d'Eliakim Livman, un Israélien que les autorités considéraient comme étant otage dans la bande de Gaza, ont été découverts en Israël, annoncent l'armée et sa famille.

Membre de l'équipe de sécurité du Festival de musique Nova, pris d'assaut par des combattants du mouvement palestinien Hamas durant leur attaque dans le sud d'Israël, Livman, 24 ans, "a été assassiné durant le massacre du 7 octobre" et "son corps découvert en territoire israélien", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les autorités pensaient jusqu'ici qu'il figurait parmi les quelque 250 personnes enlevées le 7 octobre et emmenées dans la bande de Gaza, où, selon Israël, 128 d'entre elles se trouvent toujours, dont 35 sont considérées mortes.

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a refusé de préciser où, quand et comment ses restes avaient été découverts. Elle a simplement indiqué qu'ils avaient été identifiés "grâce à des indices relevés sur le terrain et après une enquête (...) complexe menée par les forces armées et la police israéliennes et l'Institut national de médecine légale".

Selon des médias israéliens, ses restes ont été découverts inhumés avec ceux d'une autre victime tuée lors du festival Nova. "Après plus de 200 jours et nuits de recherches, d'inquiétudes, de prières et de larmes (...) nous avons appris avec une grande tristesse que notre cher fils bien-aimé (...) n'était plus parmi les vivants", a indiqué sa famille dans un communiqué. Il a été tué sur le site du festival Nova après avoir passé "des heures à s'occuper des nombreux blessés", a-t-elle ajouté.

En comptant Livman, 365 personnes ont été tuées sur le site du festival.

Plus tôt dans la journé, l'armée avait confirmé qu'un otage israélien à Gaza était décédé depuis le 7 octobre. Selon le kibboutz Beeri où il vivait, Dror Or, 49 ans, a été tué durant l'attaque du kibboutz et son corps emmené à Gaza par le Hamas.