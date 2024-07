DIRECT – Une panne mondiale affecte les réseaux de transport et les télécommunications

Les Bourses mondiales reculent, vendredi, prudentes face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, tandis qu'une panne touche des entreprises à travers le globe et provoque de lourdes perturbations.

Les indices des Bourses de Londres et Milan n'ont pas affiché de taux de variation à l'heure habituelle d'ouverture à 7 heures et ont commencé à coter une vingtaine de minutes plus tard.

Vers 7h40, Londres reculait de 0,79%, Paris de 0,73%, Francfort de 0,86% et Milan de 0,77%.

L'opérateur de la Bourse de Londres, le groupe LSE, indique sur son site enquêter sur des « problèmes techniques » qui touchent son système de diffusion d'informations.

Fraport, l'opérateur de l'aéroport de Francfort, cédait aussi 2,19%.

À Tokyo, l'indice Nikkei a lâché 0,16%. Hong Kong reculait nettement de 2,06%, tandis que Shanghai grappillait 0,17%. Aucune solution concrète pour soutenir l'économie du pays n'a émergé de la réunion du comité central du Parti communiste chinois, le « Troisième Plénum » qui s'est tenu cette semaine.