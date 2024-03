DIRECT - Une raffinerie de pétrole russe attaquée par un drone

Ministres français et allemands semblent vouloir jouer l'apaisement après les récentes joutes verbales entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont montré leurs profondes divergences sur l'Ukraine. Aujourd'hui, la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser assistera à Paris au Conseil des ministres français, à l'issue duquel elle fera une déclaration avec son homologue français Gérald Darmanin.

Cette rencontre est "un signal que le gouvernement allemand et le gouvernement français souhaitent trouver un compromis", estime Marc Ringel, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg (Allemagne). Fin février, le président français s'en était pris implicitement à l'Allemagne, longtemps hésitante à livrer certaines armes lourdes à Kiev. Quelques jours plus tard, il exhortait ses alliés à "être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique". Une remarque sèchement accueillie par Berlin.