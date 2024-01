DIRECT : vers une nouvelle enveloppe budgétaire pour Kiev ?

Le ministère russe de la Défense a indiqué mardi avoir abattu dans la nuit un total de 21 drones ukrainiens lancés contre son territoire et la péninsule annexée de Crimée, ont rapporté les agences de presse d'Etat.

"La défense antiaérienne a détruit et intercepté 21 drones ukrainiens au-dessus des territoires de la république de Crimée (11 drones), et des régions de Belgorod (5 drones), Briansk (3 drones), Kalouga (1 drone) et Toula (1 drone)", a indiqué le ministère, sans évoquer de dégâts à ce stade.