Après une entrée compliquée dans le tournoi de rugby à VII avec un nul (12-12) face aux États-Unis, les Bleus ont signé une première victoire, devant l'Uruguay (19-12), synonyme de qualification pour les quarts de finale, mais sans convaincre.

« Si on n'élève pas notre niveau de jeu, on n'ira pas très loin. On en est conscients. On est capables de faire beaucoup mieux », a regretté Antoine Dupont, auteur d'un essai sur un exploit personnel.

Le quart de finale des Bleus aura lieu jeudi dans la soirée, après un ultime duel de groupe face aux Fidji, doubles champions olympiques en titre.