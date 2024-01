DIRECT : Visite de Rushi Sunak à Kiev

Au moins deux personnes, dont un soignant, ont été tuées vendredi et six blessées par une frappe de drone lors d'une opération de secours dans une ville sous occupation russe dans l'est de l'Ukraine, a affirmé un responsable local.

"Un drone des forces armées ukrainiennes a frappé une ambulance", a affirmé sur Telegram Ivan Prikhodko, le maire de Gorlivka, une ville contrôlée par la Russie depuis 2014 et située à une quarantaine de kilomètres de Donetsk.

Selon cette source, l'attaque a eu lieu alors que des secouristes prenaient en charge des blessés touchés par une frappe, menée plus tôt contre des installations électriques dans le nord de Gorlivka.

Un urgentiste et un employé d'une entreprise de fourniture d'électricité sont morts et "six autres habitants" ont reçu des blessures "de gravité diverse" lors de cette attaque, toujours selon le maire.

Il a publié une photo montrant une ambulance à la carrosserie cabossée et avec une porte arrachée.

La ville de Gorlivka, située près du front, est régulièrement touchée par des bombardements depuis le début du conflit entre Kiev et des séparatistes prorusses en 2014, puis l'attaque à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine en février 2022.