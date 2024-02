DIRECT : visite du premier ministre ukrainien au Japon

Depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans, "le Japon a fourni à l'Ukraine plus de 10 milliards de dollars" d'aides diverses, faisant de l'archipel nippon le quatrième plus gros partenaire financier de Kiev, a souligné Denys Chmygal lors d'une conférence avec des représentants du gouvernement de Tokyo et des milieux d'affaires ukrainiens et japonais.

Le secteur privé sera le principal moteur des efforts de reconstruction de l'Ukraine (...) Nous voulons travailler avec le Japon sur la modernisation et la reconstruction de l'Ukraine, nous voulons que vous fassiez partie du miracle économique ukrainien après la guerre. Denys Chmygal, premier ministre ukrainien

"Les entreprises qui investissent maintenant en Ukraine seront capables de générer des bénéfices et d'avoir des opportunités incroyables dans les prochaines années", a-t-il encore vanté.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal prononce un discours lors de la Conférence Japon-Ukraine à Tokyo, le lundi 19 février 2024. @Kazuhiro Nogi/ via AP).

Les besoins de l'Ukraine pour sa reconstruction et son redressement économique sont colossaux et ne cessent d'enfler : ils ont été réévalués à 486 milliards de dollars la semaine dernière par la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et Kiev.

C'est 75 milliards de dollars de plus que la précédente estimation, qui datait de mars 2023.



Denys Chmygal a cité cinq grands secteurs de coopération économique potentielle avec le Japon : l'énergie, les infrastructures, l'industrie automobile, les technologies numériques et l'extraction de ressources naturelles en Ukraine comme le lithium.