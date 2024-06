DIRECT - Vladimir Poutine remercie Kim Jong Un pour son soutien indéfectible au sujet de l'Ukraine

Dans un environnement truffé d'armes anti-aériennes portables, d'obus tirés de chaque côté et de drones qui scrutent tout mouvement, au moins 137 hélicoptères de l'étoile rouge ont été envoyés au tapis depuis le début du conflit, selon le site Oryx, qui recense les pertes en équipement des deux camps sur la base d'images publiées en accès libre sur internet.

Un hélicoptère Mi-24 ukrainien revenant d'une mission sur le front à Kharkiv le 19 mai 2024. © AP Photo/Evgeniy Maloletka

Pas question pour autant de clouer au sol ces appareils dans un conflit de haute intensité, plaide Bruno Even, patron d'Airbus Helicopters. "La leçon de l'Ukraine, c'est le concept d'emploi qu'il faut être capable de questionner. On voit que les Russes ont adapté l'emploi d'hélicoptères au cours du conflit, ils continuent de l'utiliser", affirme-t-il dans un entretien à l'AFP à l'occasion du salon de défense Eurosatory. L'industriel met en garde contre des "conclusions hâtives".

"Bien sûr qu'il a un avenir", abonde le patron de l'Aviation légère de l'armée de Terre française (Alat), le général Pierre Meyer. "Evidemment il a été questionné et on va l'employer un peu différemment et éviter un peu la ligne de contact où il y a beaucoup de ferraille en l'air", a-t-il expliqué à l'occasion du Paris Air Forum, récemment organisé par La Tribune. Pour le général Meyer, "pas d'autre solution que de descendre dans le terrain", c'est-à-dire voler "entre zéro et 50 mètres" du sol pour éviter la détection.

"Ce que l'Ukraine montre c'est la transparence du champ de bataille : à un moment donné tout acteur va être repéré", abonde Bruno Even. La mobilité est donc essentielle : "je tire, je me protège. Et par rapport à un armement terrestre, il n'y a pas plus agile que l'hélicoptère", plaide-t-il.

L'hélicoptère d'attaque Tigre d'Airbus a été conçu pour ce type de conflit, tout comme son équivalent américain Apache, créé pour faire face aux chars soviétiques dans les plaines d'Allemagne et que l'US Army compte conserver jusqu'en 2060. "Ce que j'observe, c'est que l'ensemble des acteurs occidentaux se dotent d'hélicoptères", confie le patron d'Airbus Helicopters, qui vient d'annoncer la fourniture de 15 hélicoptères H145M à l'armée belge.

Son concurrent italien Leonardo a lui profité d'Eurosatory pour dévoiler hier son nouvel hélicoptère d'attaque AW249. "C'est le premier nouveau modèle depuis 30 ans" parmi les hélicoptères d'attaque occidentaux, s'est enorgueilli le général Giuseppe Lupoli, directeur des armements aériens au ministère italien de la Défense. Rome compte recevoir en 2027 les premiers des 48 hélicoptères commandés.

Pour faire face à des menaces accrues, il faut compter sur la technologie, plaident les industriels : des systèmes d'aide au pilotage à grande vitesse et faible altitude, au vol de nuit, des systèmes informatiques et optroniques pour voir plus loin et échanger davantage d'informations en temps réel avec les autres équipements présents dans la zone.

Et aussi les drones! Non pas en remplacement mais en complémentarité, insiste Bruno Even, pour qui si le drone a pris une telle place en Ukraine, c'est aussi "par manque d'hélicoptères". "C'est le drone comme une extension de l'hélicoptère", contrôlé par le copilote, qui servira par exemple d'observateur avancé, explique-t-il, "voire une dronisation de l'hélicoptère".

Airbus Helicopters planche ainsi sur une version du H145M sans humain à bord pour le corps des Marines américain, confie-t-il. De son côté, l'AW249 pourra emporter des munitions rôdeuses, c'est-à-dire des drones kamikazes, promet Leonardo.

La "complexité de la manoeuvre" fait que le drone ne remplacera pas l'hélicoptère piloté, "les drones vont être un prolongement de la manoeuvre d'aérocombat", juge le général Pierre Meyer. Selon lui, "sur la ligne de contact, on ne va pas envoyer des bijoux technologiques avec des humains à bord", les hélicoptères seront préservés pour des "manoeuvres dans la profondeur pour aller toucher un objectif à forte valeur ajoutée".